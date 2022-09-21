Тарзан не может помочь Королевой похудеть

Еще недавно все обсуждали, что Наташа Королева сильно располнела. Артистке пришлось признать этот факт. Она заявила, что отправляется в специальную клинику для похудения. Интернет-пользователи удивлены этим фактом. Они считают, что помощь в избавлении от лишнего веса артистке мог бы оказать ее супруг Сергей Глушко. Более того, в доме звезды есть отдельный тренажерный зал.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Ранее с похудением звезде действительно помогал ее супруг Тарзан. Сейчас, судя по всему, артистка не хочет принимать помощь от своего благоверного. Интернет-пользователи уверены, что это – намек на то, что отношения между Королевой и Тарзаном существенно ухудшились

На то, что Королева располнела, россияне недавно обратили внимание. Они заметили, что звезда уже несколько лет выглядит не так, как ее изображают на афишах. Королева как раз недавно анонсировала новый концертный тур и все заметили, что на плакатах она худая и молодая, а в жизни она смотрится иначе. Вероятно, это и стало причиной того, что Королева приняла решение уделять себе больше времени.