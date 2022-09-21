Музыкант Трэвис Баркер представил линейку по уходу за кожей

Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер расширил линейку своего косметического бренда Barker Wellness и представил продукты по уходу за кожей. Об этом пишет WWD.

В коллекцию по уходу за кожей Barker Wellness вошли пять продуктов: очищающее средство, маска для лица «два в одном», ежедневный увлажняющий крем, сыворотка для век и лица и бальзам.

В описаниях к продуктам сказано, что они «полностью натуральные, веганские, без отдушек и некомедогенные». Цена на косметические средства варьируется от $85 до $130.

Барабанщик запустил бренд косметики Barker Wellness в прошлом году для людей с активным образом жизни. Бренд продает не только бьюти-средства, но и органические жевательные резинки, обезболивающие бальзамы, бальзамы для расслабления мышц.