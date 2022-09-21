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2 часа назад

Музыкант Трэвис Баркер представил линейку по уходу за кожей

Газета.Ru

Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер расширил линейку своего косметического бренда Barker Wellness и представил продукты по уходу за кожей. Об этом пишет WWD.

Музыкант Трэвис Баркер представил линейку по уходу за кожей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В коллекцию по уходу за кожей Barker Wellness вошли пять продуктов: очищающее средство, маска для лица «два в одном», ежедневный увлажняющий крем, сыворотка для век и лица и бальзам.

В описаниях к продуктам сказано, что они «полностью натуральные, веганские, без отдушек и некомедогенные». Цена на косметические средства варьируется от $85 до $130.

Барабанщик запустил бренд косметики Barker Wellness в прошлом году для людей с активным образом жизни. Бренд продает не только бьюти-средства, но и органические жевательные резинки, обезболивающие бальзамы, бальзамы для расслабления мышц.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что супруга Трэвиса Баркера Кортни Кардашьян запустила свой бренд БАДов под названием Lemme.

Красота,Кортни Кардашьян,
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