Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
2 часа назад

Девушка моргнула во время наращивания ресниц и осталась со склеенными веками

Lenta.ru

Жительница Хаддерсфилда оказалась в больнице после наращивания ресниц в студии красоты. Соответствующую информацию приводит YorkshireLive.

Девушка моргнула во время наращивания ресниц и осталась со склеенными веками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что незадолго до своего дня рождения она посетила местный бьюти-салон, однако осталась огорчена работой специалиста. По ее словам, во время процедуры наращивания мастер срезала ей ее собственные ресницы. Кроме того, у клиентки склеились веки, когда она моргнула.

Впоследствии британка была вынуждена обратиться к медикам, поскольку у нее развилась инфекция. «Теперь у меня конъюнктивит. Глаза чешутся, из них сочатся желтые выделения. Я была вынуждена обратиться к врачам за лекарствами», — заявила она.

Помимо этого, клиентка отметила, что изначально хотела получить возмещение ущерба от салона, однако столкнулась с грубым ответом руководителя и мастера. В настоящее время, по словам героини материала, она отказалась от требования компенсации, сосредоточившись на восстановлении здоровья.

Ранее в сентябре сообщалось, что блогерша Молли Макманус сделала популярную косметологическую процедуру и осталась с гематомой в виде усов. Девушка рассказала, что коррекция внешности прошла не совсем удачно из-за реакции ее организма на филлеры и повреждения кровеносных сосудов.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители