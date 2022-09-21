Как маникюр может вредить всему организму

В результате вы получаете не только симпатичные ногти, но и большие проблемы.
Кажется, как такая безобидная процедура, как салонный маникюр с покрытием может повлиять на наше здоровье. Оказывается, может. Но речь пойдет, естественно, не о каждой процедуре, а только тез случаях, когда вы выбираете непроверенный салон с сомнительным качеством обслуживания. Расскажем, что может пойти не так.
Сегодня у каждого мастера на столе стоит вытяжка для пыли, которая образуется после обработки ногтей. Однако не всегда ее мощности хватает для эффективной работы. Иногда выходишь из салона с этой пылью чуть ли не на голове. Но что еще хуже — пыль может попасть в легкие, а это уже может стать большой проблемой, если вы вдыхаете эту пыль слишком часто. Внимательно следите за этим моментом, когда в очередной раз решите попробовать посетить новый салон.
О том, что в салоне можно подцепить грибок, знают все, но это еще не так страшно, как если в кровь попадет инфекция. Спросите, откуда кровь? При неаккуратной обработке кутикулы мастер может запросто порезать нежную кожу, в ранку легко попадают любые опасные бактерии. Конечно, в большинстве случаев пальцы обрабатывают антисептиком, но ведь вам нужно будет еще добраться до дома и за это время прикоснуться ко многим предметам. Будьте очень аккуратны.
Пусть свет лампы воздействует только на кожу рук, однако даже это довольно опасный момент для вашей кожи. Девушки, которые слишком часто посещают салон, со временем могут заметить, как кожа становится жестче и на руках могут появляться пигментные пятна. Чтобы избежать проблем с кожей рук, перед очередным походом в салон, обязательно используйте санскрин для тела, в частности — нанесите его на руки за полчаса до процедуры.