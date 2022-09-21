Как маникюр может вредить всему организму

В результате вы получаете не только симпатичные ногти, но и большие проблемы.

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Кажется, как такая безобидная процедура, как салонный маникюр с покрытием может повлиять на наше здоровье. Оказывается, может. Но речь пойдет, естественно, не о каждой процедуре, а только тез случаях, когда вы выбираете непроверенный салон с сомнительным качеством обслуживания. Расскажем, что может пойти не так.

Слишком пыльно

Сегодня у каждого мастера на столе стоит вытяжка для пыли, которая образуется после обработки ногтей. Однако не всегда ее мощности хватает для эффективной работы. Иногда выходишь из салона с этой пылью чуть ли не на голове. Но что еще хуже — пыль может попасть в легкие, а это уже может стать большой проблемой, если вы вдыхаете эту пыль слишком часто. Внимательно следите за этим моментом, когда в очередной раз решите попробовать посетить новый салон.

Инфекция

О том, что в салоне можно подцепить грибок, знают все, но это еще не так страшно, как если в кровь попадет инфекция. Спросите, откуда кровь? При неаккуратной обработке кутикулы мастер может запросто порезать нежную кожу, в ранку легко попадают любые опасные бактерии. Конечно, в большинстве случаев пальцы обрабатывают антисептиком, но ведь вам нужно будет еще добраться до дома и за это время прикоснуться ко многим предметам. Будьте очень аккуратны.

УФ-излучение