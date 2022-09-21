Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Брэд Питт запускает линию агендерной косметики в коллаборации с винодельней

Газета.Ru

Актер Брэд Питт запускает линию унисекс-косметики в коллаборации с винодельней. Об этом он рассказал в интервью British Vogue.

Брэд Питт запускает линию агендерной косметики в коллаборации с винодельней
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Брэд Питт анонсировал запуск собственной линии агендерной косметики по уходу за кожей Le Domaine, созданной в коллаборации с владельцами винодельни Chateau de Beaucastel. В основу средств лег выращиваемый партнерами актера, семьей Перрен, виноград — в частности, экстракты, добываемые из косточек, кожицы и лозы. Для изготовления упаковки используются крышки от старых винных бочек: из них делают колпачки для косметических флаконов.

В конце июля Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли по поводу их общей французской винодельни Chateau Miraval. Супруги приобрели ее в 2008 году, когда поселились в расположенном неподалеку замке. После развода Джоли продала свою часть российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, с чем был не согласен Питт и через суд потребовал аннулировать факт продажи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Брэд Питт представил свои картины на выставке в Финляндии.

Красота,Юрий Шефлер,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители