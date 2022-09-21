Брэд Питт запускает линию агендерной косметики в коллаборации с винодельней

Актер Брэд Питт запускает линию унисекс-косметики в коллаборации с винодельней. Об этом он рассказал в интервью British Vogue.

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Брэд Питт анонсировал запуск собственной линии агендерной косметики по уходу за кожей Le Domaine, созданной в коллаборации с владельцами винодельни Chateau de Beaucastel. В основу средств лег выращиваемый партнерами актера, семьей Перрен, виноград — в частности, экстракты, добываемые из косточек, кожицы и лозы. Для изготовления упаковки используются крышки от старых винных бочек: из них делают колпачки для косметических флаконов.

В конце июля Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли по поводу их общей французской винодельни Chateau Miraval. Супруги приобрели ее в 2008 году, когда поселились в расположенном неподалеку замке. После развода Джоли продала свою часть российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, с чем был не согласен Питт и через суд потребовал аннулировать факт продажи.