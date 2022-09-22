49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

49-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором она запечатлена, идущей по дороге в раздельном купальнике оранжевого цвета. При этом на ней надеты ярко-зеленая пляжная накидка и бежевые босоножки на массивной подошве и каблуке. Кроме того, она дополнила свой образ солнцезащитными очками, а волосы собрала в высокий хвост.

Известно, что комментарии к данному видео отсутствуют, поскольку звезда киноленты «Перл Харбор» разместила его в сторис.