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2 часа назад

49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике

Lenta.ruиещё 2

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором она запечатлена, идущей по дороге в раздельном купальнике оранжевого цвета. При этом на ней надеты ярко-зеленая пляжная накидка и бежевые босоножки на массивной подошве и каблуке. Кроме того, она дополнила свой образ солнцезащитными очками, а волосы собрала в высокий хвост.

Известно, что комментарии к данному видео отсутствуют, поскольку звезда киноленты «Перл Харбор» разместила его в сторис.

В августе Кейт Бекинсейл посетила вечеринку по случаю 30-летия поп-исполнительницы Деми Ловато и привлекла внимание фотографов. Знаменитость запечатлели в фотозоне в черном латексном платье длины миди бренда Jane Doe с длинным рукавом. Свой образ она дополнила яркой пряжкой, босоножками на платформе и белым клатчем.

Красота,Кейт Бекинсейл,
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