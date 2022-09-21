Девушка поразила соцсети после того, показав свою невероятную трансформацию после хронического акне.

Дейзи потратила всего пять месяцев на то, чтобы очистить свою кожу, и набрала более 340 000 подписчиков на TikTok , когда она показала реальные фото до и после лечения.

В конце марта девушке прописали Роаккутан , широко известный как Аккутан. Изначально ее кожа была покрыта большими прыщами с сильным покраснением и раздражением на щеках. Уже к 10 апреля прыщи начали понемногу исчезать, а краснота начала сходить.

Затем Дейзи поделилась заключительным видео в тот день, когда она прекратила лечение Аккутаном, где ее прыщи почти полностью исчезли.

Некогда испещренное прыщами и ранами лицо теперь, почти чистое, светится улыбкой.

Непростой путь борьбы с акне восхитил многих пользователей соцсетей. Люди были ошеломлены потрясающим результатом.

"Я никогда раньше не видел на коже ничего, настолько ужасного. Не могу представить ее боль. Мы все за тебя очень рады. Это просто шикарно!", — писали в соцсетях.