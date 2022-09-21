Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
51 минуту назад

Девушка показала лицо до и после лечения акне и прославилась: видео

Диана Товсепова

Девушка поразила соцсети после того, показав свою невероятную трансформацию после хронического акне.

Дейзи потратила всего пять месяцев на то, чтобы очистить свою кожу, и набрала более 340 000 подписчиков на TikTok , когда она показала реальные фото до и после лечения.

В конце марта девушке прописали Роаккутан , широко известный как Аккутан. Изначально ее кожа была покрыта большими прыщами с сильным покраснением и раздражением на щеках. Уже к 10 апреля прыщи начали понемногу исчезать, а краснота начала сходить.

Затем Дейзи поделилась заключительным видео в тот день, когда она прекратила лечение Аккутаном, где ее прыщи почти полностью исчезли.

Некогда испещренное прыщами и ранами лицо теперь, почти чистое, светится улыбкой.

Непростой путь борьбы с акне восхитил многих пользователей соцсетей. Люди были ошеломлены потрясающим результатом.

"Я никогда раньше не видел на коже ничего, настолько ужасного. Не могу представить ее боль. Мы все за тебя очень рады. Это просто шикарно!", — писали в соцсетях.

Ранее мы писали о том, какие симптомы говорят о сбоях в работе щитовидки.

Красота,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители