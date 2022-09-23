Названы распространенные ошибки при мытье головы

Редакторы индийской версии журнала Vogue назвали распространенные ошибки при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам экспертов, многие люди слишком часто моют волосы, и это негативно сказывается на их состоянии. Дело в том, что шампунь образует большое количество пены, которая лишает волосы естественных защитных масел, поясняют специалисты.

Также состояние волос во время мытья может усугубить горячая вода, поскольку она может ослабить корни, сильно раскрыв кутикулу. Также авторы материала не рекомендуют насухо вытирать голову полотенцем. Из-за трения образовывается излишняя пушистость и сухость волос. Вместо полотенца советуют использовать старую ненужную футболку, аккуратно прикладывая ее к влажным прядям.

В завершение журналисты обратили внимание читательниц на то, что кондиционер необходимо распределять по всей длине локонов с помощью расчески, поскольку это поможет избежать их ломкости. Кроме того, чтобы избежать обильного выпадения волос во время мытья, нужно их тщательно расчесать, убедившись в отсутствии колтунов.