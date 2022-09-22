Женщина получила «лапшу» на голове вместо кудрей

Вначале на размещенных кадрах девушка показала прическу, на которую рассчитывала ее мать. Так, на снимке предстала модель с крупными «пляжными» локонами холодного оттенка. Затем дочь продемонстрировала внешность женщины после процедуры наращивания волос. Героиня видео позировала перед камерой с мелко завитыми прядями желтоватого оттенка на голове.