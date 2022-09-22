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52 минуты назад

Женщина получила «лапшу быстрого приготовления» на голове вместо кудрей

Lenta.ru

Мать блогерши aprilwatson51 вместо красивых кудрей получила наращенные пряди в виде лапши. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

Женщина получила «лапшу» на голове вместо кудрей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка показала прическу, на которую рассчитывала ее мать. Так, на снимке предстала модель с крупными «пляжными» локонами холодного оттенка. Затем дочь продемонстрировала внешность женщины после процедуры наращивания волос. Героиня видео позировала перед камерой с мелко завитыми прядями желтоватого оттенка на голове.

«Какие волосы хотела моя мама и какие получила», — подписала блогерша.

В свою очередь зрители сравнили прическу женщины с популярным блюдом.

«Я иду готовить лапшу быстрого приготовления», «Это рамэн (японское блюдо с пшеничной лапшой)?», «Напоминает рамэн», — прокомментировали они.

Красота,
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