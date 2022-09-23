Какие процедуры для кожи нужны осенью

Как отмечает врач, после лета и активного загара, когда кожу обжигает солнце, в первую очередь требуются активное увлажнение и улучшение тонуса. Недостаток влаги становится причиной сухости и дряблости, в итоге лицо преждевременно стареет. Также на фоне обезвоживания могут образовываться глубокие складки и морщины.