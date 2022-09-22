5 ошибок в уходе за реcницами, из-за которых они выпадают

Бьюти-ляпы приводят к тому, что ресницы становятся ломкими и слабыми.

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Роскошные густые ресницы — места каждой девушки, ведь они делают взгляд выразительным, а внешность более привлекательной. Но некоторые ошибки в уходе за лицом могут привести к выпадению ресниц или их ломкости.

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Сон с косметикой

Вернулись поздно, устали или приболели, на то, чтобы полноценно смыть косметику и нанести уходовые средства, просто нет сил — такое случалось с каждой. Но сон с косметикой на лице — это главный бьюти-ляп. Тушь утяжеляет ресницы, а длительное ее ношение делает их ломкими. Если ночью вы повернетесь лицом в подушку, велик шанс, что накрашенные ресницы просто сломаются и останутся на наволочке.

Использование туши с истекшим сроком годности

Важно помнить, что у каждого бьюти-продукта есть свой срок годности. Тушь можно использовать не больше трех месяцев после вскрытия упаковки. Дело в том, что во флакончик попадают и размножаются бактерии. Они могут привести к аллергической реакции, болезни глаз, выпадению ресниц. Старайтесь плотно закрывать крышку флакончика с тушью и вовремя менять продукт.

Неправильное снятие туши

Современные продукты для ресниц отличаются стойкостью, удалить их довольно сложно, а многие делают это совсем не правильно, растирая глаза ватным диском, смоченным в мицеллярной воде. Такой способ травмирует ресницы, а часть средства все равно остается на волосках. Что делать? Использовать гидрофильное масло, которое нежно растворяет тушь, или специальное двухфазное средство, подходящее для растворение водостойких продуктов.

Не заботиться о коже вокруг глаз

Этот пункт относится не только к игнорированию крема для области вокруг глаз, но и к недостаточному увлажнению во время работы за компьютером. Воспаленные веки часто становятся причиной потери ресниц, их истончения и ломкости. Не забывайте пользоваться каплями для глаз и увлажняющим кремом.

Некачественное окрашивание ресниц