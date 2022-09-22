Косметолог раскрыла простой способ отсрочить старение кожи

По словам косметолога, чтобы с годами не утратить привлекательную внешность, необязательно придерживаться сложного многоступенчатого ухода. Так, она отметила, что для сохранения красоты установила следующий распорядок. В первую очередь специалистка тщательно очищает кожный покров. Затем она обильно его увлажняет, в том числе нанося специальный спрей на шею. В завершение Уилки применяет солнцезащитный крем.