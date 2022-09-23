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2 часа назад

Косметолог посоветовала не умываться по утрам

Вечерняя Москва

Многие женщины начинают утро с умывания, нанесения увлажняющего крема и макияжа. Однако косметолог Джин Эмбер считает, что не все эти действия принесут пользу коже.

Косметолог посоветовала не умываться по утрам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, многие специалисты считают, что лимон способен помочь осветлить гиперпигментацию и способствовать заживлению кожи. Однако эксперт отметила, что не стала бы наносить лимонный сок на лицо, ведь он разрушает защитный барьер кожи.

Также она добавила, что отказалась от умывания по утрам. По мнению косметолога, чрезмерное очищение приводит к увеличению выработки кожного сала.

Эксперт настаивает на том, что именно так срабатывает защитный механизм. Эмбер заключила, что всегда избегает средств по уходу за кожей с отдушками, передает издание «Профиль».

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