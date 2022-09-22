Девушка сделала подтяжку лица и осталась со вмятинами на щеках

Блогерша Милли Роуз Пауэлл сделала подтяжку кожи лица и осталась со вмятинами на щеках. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что прошла процедуру нитевого лифтинга, а также ввела филлеры в нос, скулы и губы. Однако, по ее словам, коррекция внешности оказалась неудачной. Так, на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала, что после оказанных услуг у нее появились глубокие борозды под скуловыми костями и отекли губы.