Девушка сделала подтяжку лица и осталась со вмятинами на щеках

Блогерша Милли Роуз Пауэлл сделала подтяжку кожи лица и осталась со вмятинами на щеках. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Девушка рассказала, что прошла процедуру нитевого лифтинга, а также ввела филлеры в нос, скулы и губы. Однако, по ее словам, коррекция внешности оказалась неудачной. Так, на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала, что после оказанных услуг у нее появились глубокие борозды под скуловыми костями и отекли губы.
В то же время Пауэлл призвала других женщин не повторять ее ошибок и тщательно проверять специалистов, которым они доверяют красоту и здоровье. «Не совершайте опрометчивых поступков. Если хотите изменить свою внешность, убедитесь, что выбрали заслуживающую доверия клинику», — обратилась она к зрительницам.