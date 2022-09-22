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1 час назад

Девушка сделала подтяжку лица и осталась со вмятинами на щеках

Lenta.ru

Блогерша Милли Роуз Пауэлл сделала подтяжку кожи лица и осталась со вмятинами на щеках. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка сделала подтяжку лица и осталась со вмятинами на щеках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что прошла процедуру нитевого лифтинга, а также ввела филлеры в нос, скулы и губы. Однако, по ее словам, коррекция внешности оказалась неудачной. Так, на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала, что после оказанных услуг у нее появились глубокие борозды под скуловыми костями и отекли губы.

В то же время Пауэлл призвала других женщин не повторять ее ошибок и тщательно проверять специалистов, которым они доверяют красоту и здоровье. «Не совершайте опрометчивых поступков. Если хотите изменить свою внешность, убедитесь, что выбрали заслуживающую доверия клинику», — обратилась она к зрительницам.

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