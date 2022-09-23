Почему обязательно надо лечить сухую кожу рук

«Сухая и потрескавшаяся из-за холодов кожа рук — это входные ворота на теле человека для всех инфекций. Кроме того, такая кожа может привести к развитию аллергических заболеваний или экземы и так далее. Нельзя не обращать внимания на сухую и потрескавшуюся кожу. Её надо лечить», — подчеркнула Галлямова.