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1 час назад

Почему обязательно надо лечить сухую и потрескавшуюся кожу рук

RT на русском

Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Юлия Галлямова рассказала о неприятных последствиях недостаточного ухода за кожей рук.

Почему обязательно надо лечить сухую кожу рук
Фото: unsplashunsplash

При отсутствии ухода в осеннее время на коже рук могут возникать трещины, в том числе кровоточащие. Игнорировать такую проблему нельзя, отметила специалист в разговоре с радио Sputnik.

«Сухая и потрескавшаяся из-за холодов кожа рук — это входные ворота на теле человека для всех инфекций. Кроме того, такая кожа может привести к развитию аллергических заболеваний или экземы и так далее. Нельзя не обращать внимания на сухую и потрескавшуюся кожу. Её надо лечить», — подчеркнула Галлямова.

Красота,Минздрав РФ,
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