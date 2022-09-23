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3 часа назад

Косметолог Баллирано рассказала, какие операции могла делать певица Нюша

Мира Маркина

В беседе с журналистами Пятого канала звездный косметолог Татьяна Баллирано предположила, на какие искусственные изменения внешности решилась певица Анна Шурочкина (выступает под псевдонимом “Нюша”).

Косметолог убеждена, что звезда поп-сцены прибегла к коррекции губ. К такому выводу врач пришла, изучив старые фотографии артистки. По мнению Баллирано, имели место и инъекции гиалуроновой кислоты.

“По моему мнению, у нее было оперативное вмешательство на носу, ринопластика, и так называемый лифтинг лба — поднятие бровей”, — отметила косметолог.

Также специалист предположила, что артистке удалили комки Биша и ввели в подбородок филлеры. Это сделало лицо певицы более точеным и заостренным.

Ранее мы писали о том, какие операции могла делать Орбакайте, по мнению врача.

Красота,Видео,Анна Шурочкина,
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