В беседе с журналистами Пятого канала звездный косметолог Татьяна Баллирано предположила, на какие искусственные изменения внешности решилась певица Анна Шурочкина (выступает под псевдонимом “Нюша”).

Косметолог убеждена, что звезда поп-сцены прибегла к коррекции губ. К такому выводу врач пришла, изучив старые фотографии артистки. По мнению Баллирано, имели место и инъекции гиалуроновой кислоты.

“По моему мнению, у нее было оперативное вмешательство на носу, ринопластика, и так называемый лифтинг лба — поднятие бровей”, — отметила косметолог.

Также специалист предположила, что артистке удалили комки Биша и ввели в подбородок филлеры. Это сделало лицо певицы более точеным и заостренным.