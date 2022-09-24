Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Пластический хирург раскрыл секрет молодости 73-летней Аллы Пугачёвой

2x2.su

Пластический хирург Игорь Володченков заявил, что артистка несколько раз прибегла к операциям.

Хирург раскрыл секрет молодости 73-летней Аллы Пугачёвой
Фото: Рег_2x2.suРег_2x2.su

С профессиональной точки эксперт понял, что после пластики у Аллы Пугачёвой появился «синдром снайпера». Это явление самое распространённое после вторичных омолаживающих операций и косметологических процедур.

«Первое, на что мы обращаем внимание, - это глаза Примадонны. Правый глаз у нее открыт в полтора-два раза больше, чем левый. Это заметно даже на некачественных фотоснимках. Я это называю «синдромом снайпера». Он возникает как негативное последствие ботулотоксина, введенного либо в чрезмерной дозировке, либо по неправильным точкам», - говорит эксперт.

В интервью изданию ProzvezdВолодченков говорит, что Алла Пугачёва, скорее всего, сделала несколько пластических операций. После них анатомические точки сместились. Асимметрия у артистки заметна и в средней трети лица.

Справа на лице у Пугачёвой нет бугров, а слева заметно разделение на слёзно-скуловую зону, малярный мешок, идёт асимметричное провисание тканей. Это могло быть из-за чрезмерного стресса, резкого похудения. А вот слёзная борозда у Пугачёвой выражена не явно – в этой зоне есть избыток мягких тканей, возможно, из-за филера.

Заметил пластический хирург у Аллы Пугачёвой и сильное опущение верхней губы, в ней нет филера.

Как писал ранее портал 2х2.su, Аллу Пугачёву заподозрили в дискредитации российской армии и начали проверять. Поводом стал пост в поддержку Максима Галкина, признанного иноагентом в России. Примадонна потребовала и её признать иноагентом.

Красота,Максим Галкин,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители