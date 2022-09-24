Хирург раскрыл секрет молодости 73-летней Аллы Пугачёвой

Пластический хирург Игорь Володченков заявил, что артистка несколько раз прибегла к операциям.

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С профессиональной точки эксперт понял, что после пластики у Аллы Пугачёвой появился «синдром снайпера». Это явление самое распространённое после вторичных омолаживающих операций и косметологических процедур.

«Первое, на что мы обращаем внимание, - это глаза Примадонны. Правый глаз у нее открыт в полтора-два раза больше, чем левый. Это заметно даже на некачественных фотоснимках. Я это называю «синдромом снайпера». Он возникает как негативное последствие ботулотоксина, введенного либо в чрезмерной дозировке, либо по неправильным точкам», - говорит эксперт.

В интервью изданию ProzvezdВолодченков говорит, что Алла Пугачёва, скорее всего, сделала несколько пластических операций. После них анатомические точки сместились. Асимметрия у артистки заметна и в средней трети лица.

Справа на лице у Пугачёвой нет бугров, а слева заметно разделение на слёзно-скуловую зону, малярный мешок, идёт асимметричное провисание тканей. Это могло быть из-за чрезмерного стресса, резкого похудения. А вот слёзная борозда у Пугачёвой выражена не явно – в этой зоне есть избыток мягких тканей, возможно, из-за филера.

Заметил пластический хирург у Аллы Пугачёвой и сильное опущение верхней губы, в ней нет филера.