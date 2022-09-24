Теплая шапка и массаж: правила осеннего ухода за волосами

В холод волосам требуется особый уход. Они становятся сухими, ломкими, начинают сечься и выпадать куда более интенсивно, чем в тёплое время года. Обратите внимание на следующие моменты. Переохлаждение опасно для волос не менее, чем, например, для ног. Обязательно надевайте на улицу головной убор, даже если не любите этого, считаете, что он испортит причёску. Лучше слегка примятая причёска, чем выпадающие пересохшие волосы.

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Плойки и утюжки осенью и зимой – не товарищи вашим волосам. Они и так в состоянии стресса от переохлаждения, и дополнительные механические воздействия с перегревом состояние волос явно не улучшит.

Не стоит выходить на улицу с влажными волосами: они еще больше переохладятся. Но пользование феном в холод также стоит ограничить. Лучше высушивать волосы полотенцем.

Активнее, чем летом, используйте бальзамы и питательные маски для волос, увлажняющие составы. Усильте борьбу с секущимися кончиками. От интенсивного окрашивания и жёсткой химической завивки волосам лучше в этот период отдохнуть.

Массируйте волосы перед сном расческой – лучше деревянной или из хорошего пластика.