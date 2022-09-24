На солнце бывают пятна: избавляемся от пигментации

Каждую осень косметологи отмечают, что одна из самых частых проблем их пациентов — это пигментация. Казалось бы, все мы знаем, как важно защищаться во время летнего отдыха от солнечных лучей, однако на деле не все действуют по правилам. И как итог — те самые пятнышки, которые вовсе не красят их обладательниц. Для ликвидации последствий обычно требуются комплексные меры, в том числе, профессиональные отбеливающие процедуры. Если пигментные пятна беспокоят уже много лет и появляются на одном и том же месте, то на помощь придут упомянутая выше процедура ELOS, а также лазерная терапия, обе эти методики способны достать пигмент в глубоких слоях кожи, что не под силу поверхностным пилингам. Кроме того, нужно обратить внимание на свое здоровье, проверить состояние печени, желчного пузыря, гормонального фона — они могут стать причиной чрезмерного синтеза меланина. В таких случаях без нормализации работы внутренних органов пигментация будет возвращаться снова и снова Если же пигментация не слишком выраженная, то попробуйте начать с домашних средств. И помните: приобрести пигментное пятнышко получается значительно проще и быстрее, чем потом долго и сложно от него избавляться. Поэтому не только на пляже, но и в городе в солнечную погоду не выходите на улицу, не нанеся на лицо и зону декольте защитное средство. Пока же мы собрали топ средств, которые можно взять на вооружение. Маска-биоревитализант Redensity Cream Mask от iSystem Косметологи хорошо знают итальянский бренд iSystem, поскольку их профессиональные средства используют даже при серьезных проблемах с кожей. Система iSYSTEM — это инновационный комплекс топической безиньекционной биоревитализации, который содержит уникальные по своей эффективности активные компоненты для лечения, омоложения и коррекции кожи. Большинство процедур на этой косметике проводится в салонах. Однако у бренда есть и домашний уход, про одно средство из которого мы и расскажем. Это — маска-биоревитализант, которая восстанавливает ресурсы тканей, оказывает антиоксидантный, гидратирующий и успокаивающий эффекты, снимает раздражение. Незаменима для жителей мегаполиса, она восстанавливает упругость и светоотражающие свойства кожи, предотвращает появление ранних морщин, а также неравномерной пигментации. Роскошная текстура, приятный легкий аромат и высокая результативность с одновременным тонизирующим, увлажняющим и регенерирующим действием создают маске отличную репутацию уже после первого применения. Двухэтапная система SESMAHAL French Maritime Pine от Sesderma Линия SESMAHAL появилась в копилке дерматологической лаборатории Sesderma нынешним летом и соединила в новинках современнейшие разработки с секретами гавайской красоты — естественной и бесконечной. Для борьбы с ненавистными «пятнышками» рекомендованы депигментирующие сыворотка и липосомальный спрей-мист. В их составе — гиалуроновая кислота трех молекулярных масс: ГК с высокой молекулярной массой мгновенно увлажняет поверхность кожи, с низкой — создает увлажняющий защитный слой, гидролизованная гиалуроновая кислота создает эффект заполнения морщин, повышает плотность и эластичность кожи. Этому дуэту помогает удивительный ингредиент — экстракт французской приморской сосны, мощный антиоксидант, который ответственен за выравнивания тона кожи. Концентрированная сыворотка с салициловой кислотой Intensive Propolis+ от Institut Esthederm SOS-средство, которое помогает быстро устранить следы поствоспалительной пигментации. Все благодаря высокому содержанию прополиса и салициловой кислоты в составе этой сыворотки. Она одновременно успокаивает кожу и ускоряет регенерацию. Результат — ровный тон кожи, осветление пятен постакне и меньше воспалений. Важный момент, о котором обязательно нужно помнить: сыворотку можно применять только на ночь. Антивозрастная сыворотка и ночной крем с витамином С от Verifique Один из самых известных ингредиентов, помогающий избавиться от гиперпигментации, это витамин С. Мощный антиоксидант, он снижает синтез пигмента. Именно витамин С содержится в двух новинках российского бренда Verifique. Сыворотка, помимо выравнивания тона кожи, также способствует выработке коллагена, который необходим для поддержания упругости кожи. А ночной крем эффективно увлажняет, питает и смягчает, повышает защитные свойства эпидермиса. Новая линия косметики по уходу за кожей лица с койевой кислотой от Art&Fact Еще один действенный ингредиент для борьбы с пигментацией — койевая кислота. Это сейчас — один из трендовых компонентов в косметике по уходу за кожей. Натурального происхождения, койевая кислота отлично действует как самостоятельно, так и в сочетании с другими отбеливающими ингредиентами, а также выступает в качестве антиоксиданта. В отличие от других отбеливающих агентов, эта кислота не только избавляет от пигментации, но и предотвращает ее появление. Именно поэтому компонент отлично справляется с устойчивым и возрастным типами фотостарения. Правда, существует мнение, что ингредиент вызывает раздражения на коже, но в правильной концентрации — до 2% — такой риск минимален. Для максимальной эффективности можно комбинировать койевую кислоту со средствами, содержащими арбутин, стабилизированный витамин С, а также ниацинамид. Все эти условия соблюдены в двух новинках российского бренда Art&Fact. Отбеливающие крем и маска входят в линию в койевой кислотой, а вскоре готовы принять в свою компанию еще и сыворотку. Гель-пилинг для пигментированной кожи лица E-light от MEITAN Для интенсивного обновления пигментированной кожи лица раз в неделю можно использовать специальный мягкий гель-пилинг, который отшелушивает и выравнивает роговой слой кожи. Он активно стимулирует микроциркуляцию крови, что позволяет улучшить цвет лица, активизировать обновление клеток и сократить проявления пигментных пятен. Кроме того, пилинг обеспечивает полноценное питание клеток, насыщает их витаминами и микроэлементами.