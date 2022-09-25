Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
3 часа назад

Российский дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей осенью

Vse42.ru

Врач-дерматолог Зоя Константинова дала рекомендации по уходу за кожей лица и рук осенью.

Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей осенью
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Зоя Константинова заявила, что смена сезона всегда требует небольших изменений в домашнем уходе за кожей лица и рук.

Врач сочла, что не нужно зацикливаться на необходимости какого-либо особенного, дорогостоящего ухода за кожей осенью в том случае, если в течение всего года использовать крем с SPF-защитой, правильно очищать и увлажнять кожу.

– При отсутствии загара можно в осеннее время сделать несколько поверхностных пилингов или обратиться к косметологу за более активными процедурами, – рассказала врач-дерматолог.

Дерматолог отметила, что тоники и лосьоны на спиртовой основе не рекомендуется использовать осенью в том случае, если они использовались для ухода за кожей летом. Жирную кожу лучше тонизировать неспиртовыми средствами, не разрушая ее гидролипидный баланс, продолжила Зоя Константинова в беседе с "Газетой.ru".

– Если кожа становится более сухой из-за перепада температур в помещении и на улице, то стоит заменить увлажняющий крем на питательную сыворотку, которая наполнит кожу влагой, – продолжила специалист.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что косметолог и врач-дерматолог Екатерина Анчикова рассказала, что выдавливание прыщей на определенном месте на лице может грозить сепсисом.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители