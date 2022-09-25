Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей осенью

Врач-дерматолог Зоя Константинова дала рекомендации по уходу за кожей лица и рук осенью.

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Зоя Константинова заявила, что смена сезона всегда требует небольших изменений в домашнем уходе за кожей лица и рук.

Врач сочла, что не нужно зацикливаться на необходимости какого-либо особенного, дорогостоящего ухода за кожей осенью в том случае, если в течение всего года использовать крем с SPF-защитой, правильно очищать и увлажнять кожу.

– При отсутствии загара можно в осеннее время сделать несколько поверхностных пилингов или обратиться к косметологу за более активными процедурами, – рассказала врач-дерматолог.

Дерматолог отметила, что тоники и лосьоны на спиртовой основе не рекомендуется использовать осенью в том случае, если они использовались для ухода за кожей летом. Жирную кожу лучше тонизировать неспиртовыми средствами, не разрушая ее гидролипидный баланс, продолжила Зоя Константинова в беседе с "Газетой.ru".

– Если кожа становится более сухой из-за перепада температур в помещении и на улице, то стоит заменить увлажняющий крем на питательную сыворотку, которая наполнит кожу влагой, – продолжила специалист.