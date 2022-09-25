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2 часа назад

Блогерша показала простой способ подтяжки лица без инъекций

Lenta.ru

Блогерша из Великобритании с никнеймом virgovibez22 показала простой способ подтяжки кожи без помощи инъекций. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша показала простой способ подтяжки лица без инъекций
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, чтобы отсрочить визуальное старение и улучшить внешний вид, инфлюэнсерша посоветовала выполнять гимнастику для лица, которая состоит из трех ступеней. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как открывает рот и в данном положении прижимает губы к зубам. В завершение автор видео приподнимает щеки. «Делайте указанное упражнение ежедневно и смотрите на магию!» — обратилась она к зрителям.

В своем аккаунте блогерша указала, что занимается йогой для лица, которая заключается в попеременном напряжении и расслаблении мышц. Кроме того, по словам британки, для продления молодости организма она обращается к техникам лимфодренажа.

Красота,
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