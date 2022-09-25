Блогерша показала простой способ подтяжки лица без инъекций

Блогерша из Великобритании с никнеймом virgovibez22 показала простой способ подтяжки кожи без помощи инъекций. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, чтобы отсрочить визуальное старение и улучшить внешний вид, инфлюэнсерша посоветовала выполнять гимнастику для лица, которая состоит из трех ступеней. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как открывает рот и в данном положении прижимает губы к зубам. В завершение автор видео приподнимает щеки. «Делайте указанное упражнение ежедневно и смотрите на магию!» — обратилась она к зрителям.