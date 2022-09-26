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2 часа назад

Дерматолог Галлямова перечислила вызывающие потерю волос привычки

Мира Маркина

Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова назвала ряд привычек, грозящих потере волос. В этот список трихолог внесла выщипывание, выдергивание и перетирание локонов, а также привычку накручивать их на палец и жевать. Ее слова передает издание URA.RU.

Трихолог перечислила вызывающие потерю волос привычки
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, вообще вредно делать что-либо с волосами.

«Эти привычки появляются у людей с детства. Это и жевание волос, и перетирание волос, и выдергивание, и выщипывание. Все это вредит. Вы просто не замечаете, как повреждаете ими структуру волос, которые впоследствии обламываются»,

– цитирует СМИ эксперта.

Галлямова также добавила, что помимо риска получить залысины жевание и посасывание волос может привести к появлению пучков в желудке.

Ранее «Рамблер» писал о том, что включенный обогреватель может отрицательно отразиться на качестве сна.

Красота,
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