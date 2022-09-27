Когда пластический хирург может отказать в операции

Сегодня пластическая хирургия позволяет решить практически любой вопрос, связанный с внешностью. И нередко со здоровьем, когда пациенту требуется пластическая операция по медицинским показаниям. Поэтому не удивительно, что спрос на услуги пластических хирургов остается таким высоким. Однако, важно понимать, что одного лишь желания пациента может быть недостаточно. При определенных обстоятельствах врач может отказать в проведении операции. И речь идет не только о медицинских противопоказаниях.

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Отари Гогиберидзе, ведущий пластический хирург клиники эстетической медицины "Время Красоты"

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Тем не менее, в первую очередь, стоит поговорить именно о них. Пластические операции, как и любые другие плановые хирургические вмешательства, имеют абсолютные противопоказания, при наличии которых врач может отказать в проведении операции:

Обострение хронических заболеваний. В данном случае важно добиться ремиссии, проконсультироваться с врачом, и только после этого проводить операцию.

Невылеченные онкологические заболевания. А если мы говорим об операциях на молочных железах у женщин, то речь идет еще и о доброкачественных образованиях.

Реконструктивные операции, которые иногда проводятся после удаления груди, возможны только при отсутствии метастаз и риска рецидива.

Очаги хронической инфекции, которые могут способствовать развитию гнойных осложнений, такие как кариес, гнойничковые заболевания кожи и т.д.

Острые инфекционные вирусные заболевания: корь, краснуха и т.д.

Аллергия на наркоз

Острые отравления

Беременность и период лактации

Тяжелые психические заболевания

Заболевания, связанные с нарушениями системы свертывания крови

Есть и другая категория противопоказания, которую тоже важно учитывать, – относительные. В данном случае врач обычно не отказывает в проведении операции, но может сдвинуть ее сроки. К таким противопоказаниям, в частности, относятся: прием некоторых медикаментов, период менструации, заболевание гриппом или ОРВИ. А для пациентов, страдающих сахарным диабетом, есть обязательное требование к подбору фоновых лекарств, стабилизирующих уровень сахара в крови. В этих случаях врач поможет определиться, на какой срок необходимо перенести операцию, и что перед этим необходимо сделать.

Теперь поговорим о случаях, когда отказ хирурга не связан с медицинскими показаниями. Я уже упоминал о тяжелых психических заболеваниях, когда пациент находится на психиатрическом учете. В таком случае, конечно, даже и речи не может быть о проведении пластической операции. Но есть и другие, не такие очевидные ситуации, которые тоже нужно учитывать.

Например, если я вижу, что человек надеется справиться с сильной депрессией, комплексами или какими-то другими психологических проблемами, то всегда очень внимательно отношусь к таким пациентам. Важно понимать, что в некоторых случаях ожидания пациента, который надеется, что его жизнь кардинально изменится, могут не оправдаться. И в некоторых случаях это может усугубить психологическое состояние. Поэтому важно «чувствовать» и понимать каждого пациента. И при необходимости честно сказать, что операция может не решить его психологических проблем.

Если у женщины грудь потеряла форму после беременности и периода лактации, то операция, конечно, поможет ей вернуть в себе уверенность и снова наслаждаться телом. Или же просто человек хочет стать еще привлекательнее посредством пластической операции, то это абсолютно нормальное явление. Но если я вижу, что у пациента очевидные психологические проблемы, и он надеется, что они исчезнут после пластики, то это совершенно иная ситуация. Мне важно действительно помочь человеку, а не усугубить его эмоциональное состояние.

Например, есть такое психологическое расстройство, как дисморфофобия – абсолютное неприятие своей внешности. И как бы не старался хирург помочь пациенту, он все равно останется недоволен результатом своего преображения. Конечно, ничего хорошего ни для пациента, ни для врача из этого не выйдет.

Бывают также случаи, когда пациент совершенно не понимает и не желает слушать хирурга, считая, что врач может выполнить «любой каприз за его деньги». Например, бывает так, что женщина хочет добиться внешности или фигуры как у какой-нибудь знаменитости и на 100% попасть в этот образ. А, я как профессионал, понимаю, что в данном случае сделать этого не получится, и честно об этого говорю. Но пациент продолжает настаивать, совершенно меня не слушая. В таком случае я стараюсь отказать в операции, поскольку понимаю, что пациент не будет доволен результатами операции.