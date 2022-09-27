Косметолог назвала ускоряющие старение кожи ошибки при уходе

Британский косметолог Лорена Оберг назвала ускоряющие старение ошибки при уходе за лицом и телом. Соответствующий материал приводит The Sun.

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Так, на внешнем виде может негативно сказаться применение плотных тональных основ. По словам эксперта, они не дают дышать кожному покрову, что приводит к повышенному салоотделению, а также образованию прыщей, рубцов и морщин. Данные косметические продукты специалистка посоветовала заменить на СС-крем или ВВ-крем.

В то же время Оберг отметила, что эластичность кожи снижают использование накладных ресниц, излучение от лампы при сушке ногтей в маникюрном салоне и принятие горячих ванн. Кроме того, среди вызывающих морщины причин косметолог назвала активную мимику, сон на боку или животе и бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами — прим. «Ленты.ру»).