Лисьи глазки модно и опасно

О загадочном манящем взгляде, как у Беллы Хадид, мечтают многие представительницы прекрасного пола. Супермодель ввела моду на «лисий» взгляд с хитрым прищуром. Добиться такого эффекта можно несколькими способами, в том числе макияжем, однако многие предпочитают решать вопрос радикально и прибегают к пластической хирургии.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Трендовая процедура «лисьи глазки» пользуется популярностью среди селебрити, блогеров и моделей, однако так ли она проста и безопасна, как выглядит на первый взгляд? На этот вопрос ответит ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» — Отари Гогиберидзе.

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Что такое «лисьи глазки»?

Данная операция нацелена на изменение разреза глаз. Суть ее заключается в том, что уголки глаз приподнимаются, что дает эффект раскосых «лисьих» глазок. Все не так просто, как рассказывают блогеры на своих страничках, заверяя подписчиков, что это простейшая процедура под местным наркозом.

На самом деле, это серьезная операция, которая требует компетентного специалиста, грамотного подхода, соблюдения режима реабилитации, если только, конечно, это не инъекции ботокса или филлеров.

Блефаропластика: желаемая форма придается в процессе операции по коррекции верхних и нижних век; Эндоскопический лифтинг: хирург делает надрезы в области висков волосистой части головы, приподнимает и «подшивает» кожу и мышцы, таким образом создается необходимый эффект игривого взгляда; Нитевой лифтинг: внешний край глаза и брови «подшивается» нитью выше своего обычного положения,что создает эффект тех самых хитрых глазок; Инъекции ботокса и филлеров: введенные препараты временно приподнимают уголки глаз, верхнее веко и бровь, в результате достигается необходимый эффект, однако его необходимо постоянно поддерживать регулярными инъекциями. Эффекта «лисьих глазок» можно добиться несколькими способами:

Какие риски?

Послеоперационные рубцы

Необходимо понимать, что любое хирургическое вмешательство — это нарушение целостности кожи, поэтому полностью избежать рубцов не получится. Особенно это касается лица, где кожа тонкая и уязвимая. Именно по этой причине, каждой пациентке способ создания эффекта «лисьих глазок» подбирается персонально, в зависимости от индивидуальных особенностей строения лица. Следует отметить, что эндоскопический лифтинг, в случае с «лисьими глазками» является наименее рискованным, так как даже при возникновении рубцов они будут скрыты и абсолютно незаметны.

Риск «нарваться» на некомпетентного специалиста

В соцсетях развелось множество «экспертов», предлагающих свои услуги, в том числе и процедуру «лисьи глазки». К сожалению, пользователей очень сильно подкупает цена на такую процедуру и девушки становятся заложниками дешевых «специалистов», которые прошли онлайн курсы и ничего не смыслят в косметологии и пластической хирургии. Исход такой процедуры, конечно же, будет плачевным: отёки, осложнения, заражения, гематомы, рубцы и шрамы. Именно поэтому, прежде чем решиться на процедуру «лисьи глазки» необходимо найти грамотного и опытного специалиста, который будет нести полную ответственность за результат и здоровье пациента.

Нет гарантии на пожизненный результат