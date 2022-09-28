Ученые нашли ген, который делает волосы непослушными

Ученые из Боннского университета в Германии нашли гены, ответственные за "синдром непослушных волос". Работа исследовательской группы была опубликована в журнале National Library of Medicine.

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Синдром непослушных или нерасчесываемых волос – редкая структурная аномалия волос, выражающаяся в изменении формы сечения волоса на голове и вызывающая, как следствие, невозможность расчесать и уложить торчащие волосы.

Обычно синдром проявляется в детском возрасте в период от трех месяцев до 12 лет.

В работе ученых приняли участие 100 детей с синдромом нерасчесываемых волос. Исследователи обнаружили, что у 76 добровольцев причина возникновения синдрома связана с мутациями в гене PADI3, который кодирует белки, участвующие в формировании волос.