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2 часа назад

7 бьюти-средств, которые вы храните неправильно

WomanHit.ru

Из-за этого средства быстро теряют эффективность и становятся бесполезными.

7 бьюти-средств, которые вы храните неправильно
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Чтобы косметические средства работали, ими нужно не только правильно пользоваться, но и хранить их так, как предполагают инструкции. К сожалению, об этом знают не многие, поэтому бьюти-продукты быстрее теряют свои свойства.

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Солнцезащитные средства

У SPF-кремов и гелей очень короткий срок годности: они выполняют свои функции всего один сезон. И это при условии, что вы храните флакончики не в косметичке или на туалетном столике, а в холодильнике. Низкие температуры препятствуют разрушению барьерного компонента, поэтому после нанесения продукты начинают активно работать. Если же хранить кремы для защиты от УФ-излучения в комнате, то их свойства начнут разрушаться еще во флаконе.

Лечебная и натуральная косметика

В таких средствах не содержатся или включаются в минимальном количестве консерванты, поэтому они не отличаются длительным сроком годности. При нагревании многие компоненты теряют свойства, поэтому перенесите флаконы в холодное и недоступное для света места.

Средства от отечности

Патчи, гели для кожи вокруг глаз, лимфодренажные средства для тела действую эффективнее, если хранить их в холодильнике. Вспомните, как подтягивается кожа лица, когда ее протирают кубиком льда. Перенесите эти средства в холодильник и наслаждайтесь результатом.

Средства с витамином С

Абсолютно все продукты, содержащие этот полезный компонент, должны находиться в холодном месте, на флакон не должны попадать солнечные лучи. При комнатной температуре витамин окисляется и разрушается, а значит, бьюти-средство становится совершенно бесполезным.

Масла

Многие предпочитают вместе химических продуктов пользоваться натуральным маслами, но они теряют свойства всего за несколько месяцев. Чтобы продлить срок годности масел, переместите их в прохладное и темное место.

Парфюмы

Специалисты по ароматам рекомендуют после покупки нового флакона дать жидкости отстояться от пары недель до месяца, а затем хранить их в месте со средней температурой. Не переносите духи в ванну, от влажности и перепадов температуры пирамида аромата быстро разрушится и начнет звучать совсем иначе.

Помады

Качественные помады содержат натуральные масла, которые увлажняют губы, предотвращают шелушения, но, как и все натуральные компоненты, они быстро разрушаются. Поэтому эти продукты стоит перенести, если не в холодильник, то в темное и прохладное место.

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