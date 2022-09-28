Два способа восстановления формы груди после родов

Многие женщины после родов переживают о состоянии груди. Пластический хирург клиники «Время красоты» Игорь Краюшкин рассказал, как вернуть форму груди в послеродовой период.

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«Первый способ подходит для молочных желез небольшого размера. Для того, чтобы воссоздать привычный контур и объемы, достаточно увеличить молочную железу», – отметил хирург.

Сделать это можно двумя способами: с помощью пластической операции по увеличению груди либо во время процедуры липофилинга.

Во втором случае может быть показан и липофилинг для изменения формы молочных желез, а также операция по их подтяжке. Какой именно вид операции нужен женщине, решает хирург на приеме, отметил Игорь Краюшкин.