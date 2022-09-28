Способы восстановления формы груди после родов

Многие женщины после родов переживают о состоянии груди. Пластический хирург клиники «Время красоты» Игорь Краюшкин рассказал, как вернуть форму груди в послеродовой период.
«Первый способ подходит для молочных желез небольшого размера. Для того, чтобы воссоздать привычный контур и объемы, достаточно увеличить молочную железу», – отметил хирург.
Сделать это можно двумя способами: с помощью пластической операции по увеличению груди либо во время процедуры липофилинга.
Во втором случае может быть показан и липофилинг для изменения формы молочных желез, а также операция по их подтяжке. Какой именно вид операции нужен женщине, решает хирург на приеме, отметил Игорь Краюшкин.
Еще один вариант применяется в случае чрезмерного увеличения груди после родов – проводится подтяжка и удаление части тканей, передают «Известия».