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47 минут назад

31-летняя певица Рита Ора снялась обнаженной в ванне

Газета.Ru

Британская певица Рита Ора опубликовала обнаженное фото из ванной комнаты. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

31-летняя певица Рита Ора снялась обнаженной в ванне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

31-летняя Рита Ора устроила фотосессию в ванной комнате. Исполнительница выложила в личном блоге серию фотографий, на которой предстала обнаженной в ванне, наполненной водой с розовой краской.

Поклонники Риты Оры оценили ее откровенную съемку. «Цвет настроения — розовый», «Выглядишь потрясающе», «Очень сексуальная», «Кто этот счастливчик, сделавший эти снимки?», «Красиво», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В начале августа Рита Ора тайно вышла замуж за Тайку Вайтити в Лондоне. Певица и актер познакомились в 2018 году, но встречаться начали лишь в 2021-м, а спустя год романа в СМИ появился слух об их помолвке.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Рита Ора впервые высказалась о тайном браке с Тайкой Вайтити.

Красота,Рита Ора,
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