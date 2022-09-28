Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Российский врач назвала действенные способы борьбы с целлюлитом

Lenta.ru

Российский диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова назвала способы борьбы с целлюлитом. Беседу с экспертом приводит Пятый канал.

Врач назвала действенные способы борьбы с целлюлитом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор заявила, что «апельсиновая корка» является распространенным косметическим дефектом и встречается практически у каждой женщины. «Образование корки не зависит от веса или возраста, так как это особенность строения подкожной жировой клетчатки, — уточнила эксперт.

Действенным методом борьбы против целлюлита, по мнению медика, является профессиональный или самомассаж. Врач также подчеркнула, что избавиться от целлюлита помогают липолитики и выравнивающая кожу озонотерапия.

В мае диетологи Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине"» назвали способы сохранить фигуру во время праздников и выходных. Врачи рекомендовали сохранить привычный режим сна и включать в рацион побольше овощей и фруктов.

Красота,Татьяна Филиппова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители