Турецкое окрашивание: тренд сезона, который идет всем

Окрашивание в один тон постепенно уходит в прошлое, уже много лет мастера и клиенты отдают предпочтение омбре, балаяжу, тонированию отдельных прядей. Колористы с удовольствием пробуют все новые техники, некоторые из них забываются так же быстро, как и появляются, а другие становятся настоящим хитом.
Недавно особой популярностью стало пользоваться окрашивание freelight, его придумали турецкие парикмахеры, но за считанные месяцы этот вариант начал пользоваться невероятной популярностью по всему миру. И это легко объяснимо — турецкое окрашивание подходит абсолютно всем, независимо от цвета волос, формы лица и особенностей внешности.
Если вы хотите перемен, но не готовы радикально изменить имидж, стоит попробовать freelight. По сути, турецкое окрашивание — новая разновидность калифорнийского мелирования, при котором создается ощущение, что несколько прядей просто выгорели на солнце.
Оно смотрится очень натурально, свежо, подчеркивает черты лица и создает ухоженный образ.
Freelight подразумевает обработку прядей только у лица, поэтому визуально оно омолаживает. Такой подход делает процедуру более быстрой и доступной, а также помогает понять, хотите ли вы попробовать более объемное окрашивание.
Большой плюс турецкого окрашивания — его может попробовать девушка с любым цветом волос. Мастер берет несколько прядей у лица, осветляет их, а затем тонирует в близкий к натуральному цвет, отличающийся лишь на несколько оттенков.
Стилисты советуют брюнеткам использовать тонирование прядей в русые, холодные оттенки, рыжим — в светлые медовые, а русым и блондинкам — золотистые тона.
За фрилайтом гораздо проще следить, ведь отрастающие корни долгое время будут незаметны, а из-за того, что волосы у лица отличаются всего на несколько тонеов, нет необходимости пользоваться специальными шампунями и бальзами, поддерживающими цвет.
Озаботиться необходимо питанием поврежденных во время процедуры прядей. Для этого стоит приобрести питательную маску или бустер для волос. Нанося бальзам, отдельно пройдитесь по осветленным локонам и подержите средство немного дольше обычного.
Стилисты предупреждают! Несмотря на то что наборы для фрилайт продаются во многих магазинах, осуществлять процедуру должен мастер, ведь именно парикмахер отделит нужные пряди. Кроме того, он подберет подходящий оттенок, а еще для правильно окрашивание нужна фольга, плойка для волос и высокие температуры. Именно поэтому осуществлять такое окрашивание дома — опасная затея.