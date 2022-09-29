Турецкое окрашивание: тренд сезона, который идет всем

Окрашивание в один тон постепенно уходит в прошлое, уже много лет мастера и клиенты отдают предпочтение омбре, балаяжу, тонированию отдельных прядей. Колористы с удовольствием пробуют все новые техники, некоторые из них забываются так же быстро, как и появляются, а другие становятся настоящим хитом.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Недавно особой популярностью стало пользоваться окрашивание freelight, его придумали турецкие парикмахеры, но за считанные месяцы этот вариант начал пользоваться невероятной популярностью по всему миру. И это легко объяснимо — турецкое окрашивание подходит абсолютно всем, независимо от цвета волос, формы лица и особенностей внешности.

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Если вы хотите перемен, но не готовы радикально изменить имидж, стоит попробовать freelight. По сути, турецкое окрашивание — новая разновидность калифорнийского мелирования, при котором создается ощущение, что несколько прядей просто выгорели на солнце.

Оно смотрится очень натурально, свежо, подчеркивает черты лица и создает ухоженный образ.

Freelight подразумевает обработку прядей только у лица, поэтому визуально оно омолаживает. Такой подход делает процедуру более быстрой и доступной, а также помогает понять, хотите ли вы попробовать более объемное окрашивание.

Большой плюс турецкого окрашивания — его может попробовать девушка с любым цветом волос. Мастер берет несколько прядей у лица, осветляет их, а затем тонирует в близкий к натуральному цвет, отличающийся лишь на несколько оттенков.

Стилисты советуют брюнеткам использовать тонирование прядей в русые, холодные оттенки, рыжим — в светлые медовые, а русым и блондинкам — золотистые тона.

За фрилайтом гораздо проще следить, ведь отрастающие корни долгое время будут незаметны, а из-за того, что волосы у лица отличаются всего на несколько тонеов, нет необходимости пользоваться специальными шампунями и бальзами, поддерживающими цвет.

Озаботиться необходимо питанием поврежденных во время процедуры прядей. Для этого стоит приобрести питательную маску или бустер для волос. Нанося бальзам, отдельно пройдитесь по осветленным локонам и подержите средство немного дольше обычного.