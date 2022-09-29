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1 час назад

Модель с чертами лица Шварценеггера на ногах застрахует их на миллионы рублей

Lenta.ru

Фитнес-модель Энн Лима с ногами, в частности с коленями, напоминающими лицо актера Арнольда Шварценеггера застрахует их на 174 тысячи фунтов стерлингов (примерно 11 миллионов рублей). Соответствующую информацию приводит Daily Star.

Модель с чертами лица Шварценеггера на ногах застрахует их
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что ранее девушка прославилась благодаря тому, что пользователи сети разглядели в рельефе мышц на ее ногах черты внешности знаменитого американского культуриста. Так, Лима призналась, что в том числе по данной причине собирается обезопасить свою фигуру на официальном уровне.

«Мое тело — это мой храм. Я всегда заботилась о нем и горжусь им. (...) Поскольку у меня есть возможность, думаю, важно застраховать мои ноги, которые в последнее время привлекли так много внимания», — заявила бодибилдерша.

Красота,Арнольд Шварценеггер,
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