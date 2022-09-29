Невероятно, но факт: самые странные просьбы о пластических операциях

С помощью пластики можно сделать свою внешность невероятно красивой. Но можно и получить странные, необычные, даже ненормальные черты. И нередко пациенты приходят на консультацию к хирургу именно с такими необъяснимыми запросами. Какие самые странные пожелания о пластике могут быть?

Фото: Passion.ru Passion.ru

Рассказывает Отари Гогиберидзе Ведущий пластический хирург, основатель клиники “Время красоты”.

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Точное копирование чужой внешности

«Хочу стать точно такой же, как она!» – эту фразы хирурги слышат очень часто. Пациентки хотят попу, как у Ким, губы, как у Анджелины, нос, как у Моники, и пресс, как у Дженнифер. И это абсолютно нормальные желания – мы часто смотрим на других людей, не только звезд, но и наших друзей, коллег, соседей, и понимаем, что хотели бы иметь такие же черты лица или фигуру. Но иногда ситуация может выйти из-под контроля, и желание стать похожим на известную персону превращается в навязчивую манию. Несколько девушек из разных стран прославились как «живые Барби» – в результате десятков операций они получили черты, как у легендарной куклы. Есть и «живые Кены» – юноши, ставшие похожими на спутника пластиковой красотки. Кто-то тратит миллионы, чтобы повторить внешность актрисы или певицы, кто-то хочет стать похожим на куклу. А кто-то хочет повторить черты кошки, как светская «львица» Джоселин Вильденштейн. В любом случае, в таком бездумном подражании больше психических расстройств, чем реального желания выглядеть лучше. А потакают таким просьбам только недобросовестные, не совсем адекватные хирурги.

Фэнтези-пластика

Еще одна крайность желания быть на кого-то похожим – повторение внешности фантазийных персонажей фильмов или компьютерных игр, магических существ из сказок или мультфильмов. Думаете, это шутка? Отнюдь нет! Очень часто к пластическим хирургам приходят пациенты обоих полов, которые просят сделать острые уши, как у эльфа, нарастить рога, как у Малефисенты, или нанести шрамирование, как после схватки с тигром или медведем. Причем эти пациенты не выглядят как представители субкультуры или какой-то асоциальной группы. Нередко это вполне адекватные, взрослые люди.

Есть даже и такие, кто страстно желает стать обладателем… хвоста. В моей практике однажды девушка пришла и попросила удалить ранее вживленный ей другим специалистом небольшой силиконовый хвостик. Она сделала такую операцию, потому что ее бойфренду такая пикантная “деталь” приносила сексуальное возбуждения. Но пара рассталась, и хвост стал больше не нужен. Конечно, такие процедуры в приличной клинике вам не сделает ни один хирург, а вот косметологи в подпольном салоне или тату-студии будут рады добавить внешности «изюминку».

Просто странные просьбы