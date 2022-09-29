Какую пластику прежде всего делают миллениалы

Миллениалы представлены довольно широкими группами в нашем обществе. Это люди, выросшие в определенных экономических и социальных условиях. Они отличаются рядом черт, которые определяют поведение в обществе. Некоторые особенности их психологии стали медиатором статистики в пластической хирургии за последнее время. Мы попытались узнать, так ли это у врача эстетической хирургии Дмитрия Скворцова.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Миллениалам присуща такая психологическая особенность, как постоянный «поиск себя» в течение всей жизни. Охотная смена деятельности распространяется и на личные отношения — они легко коммуницируют с новыми людьми и так же легко расстаются с давно знакомыми.

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Ринопластика

Последние несколько лет никак нельзя назвать стабильными, а для миллениалов такая ситуация, как новая возможность: зум и онлайн-конференции, карантин и масочный режим были использованы максимально эффективно.

Так, имея возможность провести реабилитационный период после ринопластики дома, произошел скачок статистики в этой области хирургии. Более того, миллениалы выбрали, как и можно было предположить, новые инновационные методики в хирургии носа — теоринопластику.

Маммопластика

Y-поколение прекрасного пола еще достаточно молоды, чтобы добиваться успехов во всех сферах деятельности. Дети уже подросли, и можно вернуть былую женскую привлекательность и пышность форм. К тому же, все возможности для этого широко представлены: есть материальная стабильность и здоровье.

Маммопластика — одна из старейших видов пластической хирургии, поэтому эта отрасль имеет широкие наработки и компетенцию, что является еще одним весомым аргументом в пользу ее выбора.

Липосакция

Миллениалы активно занимаются своим здоровьем и внешним видом, ведь это еще и модно. Широко в обществе представлены спортивные объекты на любые вкусы. А пластическая хирургия помогает ускорить процесс стремления к мечте.

Сейчас достаточно востребованными оказались, так называемые, комбо-варианты во всех сферах, в том числе и в хирургии. И если пациент планирует дополнительные вмешательства, то липосакция в таком случае оказывается наилучшим вариантом.

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