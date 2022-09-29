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2 часа назад

Российский врач рассказал о способах вернуть форму груди после родов

Vse42.ru

Женщины часто сталкиваются с нежелательными изменениями формы груди после родов и кормления малыша. Чтобы исправить ситуацию, можно прибегнуть к услугам специалиста. Об этом рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук и член РОПРЭХ Игорь Краюшкин.

Врач рассказал о способах вернуть форму груди после родов
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По его словам, с подобными последствиями имеют дело порядка 80% женщин. Так, если изначально грудь была небольшого размера, можно увеличить ее хирургическим путем – вставить импланты или прибегнуть к липофилингу. Последний способ заключается в помещении в грудь жировой массы тела, ее могут взять, например, из живота или области бедер.

Если же грудь была достаточно объемная, врач может назначить эндопротезирование имплантатами или липолифтинг. Затем проводится один из видов подтяжки молочных желез: вокруг соска, якорная или вертикальная.

Кроме того, многие женщины жалуются на увеличение объема груди после родов в целом. Им подойдет редукционная маммопластика, то есть частичное удаление молочных желез. Об этом пишет издание "Известия".

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