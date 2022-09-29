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1 час назад

Названы четыре немодные челки

Lenta.ru

Редакторы журнала Grazia совместно со стилистом студии PMP Beauty назвали четыре немодные челки. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы четыре немодные челки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь в список антитрендов попала прямая густая челка, поскольку она визуально делает подбородок шире, а черты лица — крупными и грубыми. Данный эффект создается за счет ровного среза, поясняют эксперты.

Помимо прочего, свою актуальность потеряли редкая рваная челка и микрочелка. В первом случае с упомянутым элементом стрижки густые волосы кажутся истонченными, а во втором — подходит только обладательницам овального лица. У других девушек микрочелка подчеркнет недостатки внешности, утверждают специалисты.

В заключение авторы материала также включили в перечень антитрендов челки, выкрашенные в яркие цвета.

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