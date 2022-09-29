Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
2 часа назад

Как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже

Мира Маркина

Не имеет значение, когда вы предпочитаете ходить в душ — утром или вечером. Важно другое — сколько времени вы проводите под струями воды. Рассказываем, как правильно принимать водные процедуры, чтобы кожа выглядела лучше и медленнее старела, в материале «Рамблера».

Как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Британский фармацевт Аббас Канани рассказал газете The Sun, как долго надо принимать душ. «Пять минут — это слишком мало. Этого недостаточно, чтобы очистить тело и напитать кожу водой», — считает специалист. По мнению Канани, оптимальная продолжительность пребывания в ванной — восемь минут.

Фармацевт также советует никогда не мыться слишком горячей водой — она уничтожает естественные масла, что приводит к сухости кожи. Спортивный реабилитолог Ханна Саймс уверена, что лучше всего стоять под прохладными струями: «Это стимулирует кровообращение и умственную деятельность». Другими словами, если хотите взбодриться, примите утром холодный душ — он мгновенно приведет вас в чувство. К тому же такая процедура заставляет тело тратить больше энергии, чтобы поддерживать оптимальную температуру, а это значит, что вы будете расходовать больше калорий, чем обычно, не прилагая никаких усилий.

Аббас Канани также рекомендует регулярно мыть все тело, чтобы не допустить развития грибковых инфекций и образования колоний бактерий. Грязь и пот, объясняет фармацевт, собираются не только в паху и подмышках — например, ноги, пупок и области за ушами являются не менее «проблемными» местами, требующими особого внимания.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители