Как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже

Не имеет значение, когда вы предпочитаете ходить в душ — утром или вечером. Важно другое — сколько времени вы проводите под струями воды. Рассказываем, как правильно принимать водные процедуры, чтобы кожа выглядела лучше и медленнее старела, в материале «Рамблера».

Британский фармацевт Аббас Канани рассказал газете The Sun, как долго надо принимать душ. «Пять минут — это слишком мало. Этого недостаточно, чтобы очистить тело и напитать кожу водой», — считает специалист. По мнению Канани, оптимальная продолжительность пребывания в ванной — восемь минут.

Фармацевт также советует никогда не мыться слишком горячей водой — она уничтожает естественные масла, что приводит к сухости кожи. Спортивный реабилитолог Ханна Саймс уверена, что лучше всего стоять под прохладными струями: «Это стимулирует кровообращение и умственную деятельность». Другими словами, если хотите взбодриться, примите утром холодный душ — он мгновенно приведет вас в чувство. К тому же такая процедура заставляет тело тратить больше энергии, чтобы поддерживать оптимальную температуру, а это значит, что вы будете расходовать больше калорий, чем обычно, не прилагая никаких усилий.