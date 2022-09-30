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3 часа назад

Названы главные критерии выбора хорошего пластического хирурга

Lenta.ru

Существует несколько критериев, которые позволяют отличить хорошего специалиста по коррекции внешности от плохого, заявил пластический хирург сети клиник «Семейная» Михаил Сухов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные способы не ошибиться в выборе.

Названы критерии выбора хорошего пластического хирурга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, вместе с увеличением в России количества пластических хирургов растет и риск, что пациент может попасть в руки к некомпетентному специалисту. В связи с этим подходить к вопросу выбора надо максимально ответственно. Сухов посоветовал заранее читать отзывы клиентов о понравившемся хирурге и проверять его дипломы.

Стоит обратить внимание и на опыт работы врача. При этом, по словам Сухова, нужно уточнить, в какой именно специальности он был накоплен, так как многие специалисты перешли в пластическую хирургию из других областей медицины.

Еще один важный критерий оценки — клиника, в которой работает специалист. Сухов советует узнать, где она находится, давно ли существует, имеет ли лицензию на пластическую хирургию. Лучше отдавать предпочтение известным медицинским центрам: они дорожат своей репутацией, поэтому тщательно проверяют врачей перед приемом на работу.

Также при выборе пластического хирурга поможет «сарафанное радио», отметил Сухов. Можно расспросить о специалисте знакомых с медицинским образованием или людей, которым делали похожие косметические операции.

Слишком низкие цены на услуги пластического хирурга, по мнению Сухова, должны настораживать.

В заключение Сухов рекомендовал, если есть возможность, сходить на очную консультацию к различным пластическим хирургам. Это поможет оценить разницу в подходах и позволит задать все вопросы лично.

Красота,Михаил Сухов,
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