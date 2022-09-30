Названы критерии выбора хорошего пластического хирурга

Существует несколько критериев, которые позволяют отличить хорошего специалиста по коррекции внешности от плохого, заявил пластический хирург сети клиник «Семейная» Михаил Сухов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные способы не ошибиться в выборе.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам врача, вместе с увеличением в России количества пластических хирургов растет и риск, что пациент может попасть в руки к некомпетентному специалисту. В связи с этим подходить к вопросу выбора надо максимально ответственно. Сухов посоветовал заранее читать отзывы клиентов о понравившемся хирурге и проверять его дипломы.

Стоит обратить внимание и на опыт работы врача. При этом, по словам Сухова, нужно уточнить, в какой именно специальности он был накоплен, так как многие специалисты перешли в пластическую хирургию из других областей медицины.

Еще один важный критерий оценки — клиника, в которой работает специалист. Сухов советует узнать, где она находится, давно ли существует, имеет ли лицензию на пластическую хирургию. Лучше отдавать предпочтение известным медицинским центрам: они дорожат своей репутацией, поэтому тщательно проверяют врачей перед приемом на работу.

Также при выборе пластического хирурга поможет «сарафанное радио», отметил Сухов. Можно расспросить о специалисте знакомых с медицинским образованием или людей, которым делали похожие косметические операции.

Слишком низкие цены на услуги пластического хирурга, по мнению Сухова, должны настораживать.