Блогерша уменьшила грудь и была раскритикована мужчинами

«Одна из главных причин, по которой я хотела уменьшить грудь, заключалась в том, что другие видели в ней мое единственное достоинство. (...) Теперь при появлении на людях или завязывании знакомства я знаю, что окружающих привлекаю я сама, а не моя внешность», — отметила Нельсон, указав, что стала увереннее в себе.