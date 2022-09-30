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3 часа назад

Блогерша уменьшила грудь и была раскритикована мужчинами в Сети

Lenta.ru

Блогерша Джанел Нельсон из Канады уменьшила грудь и была раскритикована мужчинами в сети. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша уменьшила грудь и была раскритикована мужчинами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В одном из видео девушка продемонстрировала свою внешность до и после пластической операции. Так, она показала, что ранее обладала пышными формами, которые заменила на бюст меньшего размера. Однако инфлюэнсерша столкнулась с неодобрительной реакцией со стороны пользователей.

«Ни один мужчина не скажет, что ты стала выглядеть лучше», «Это был печальный день», «О нет, зачем ты это сделала», — возмутились юзеры в комментариях.

В свою очередь в последующих роликах она объяснила, почему обратилась за помощью к хирургам.

«Одна из главных причин, по которой я хотела уменьшить грудь, заключалась в том, что другие видели в ней мое единственное достоинство. (...) Теперь при появлении на людях или завязывании знакомства я знаю, что окружающих привлекаю я сама, а не моя внешность», — отметила Нельсон, указав, что стала увереннее в себе.

При этом супруг блогерши заявил, что данная коррекция внешности — ее второе в жизни лучшее решение после согласия вступить с ним в брак.

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