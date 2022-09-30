Увеличенные губы блогерши сравнили с вантузом в сети

Блогерша София Липс из Великобритании показала увеличенные губы, и пользователи сети сравнили их с вантузом. Соответствующий ролик появился в TikTok -аккаунте.

Известно, что женщина перенесла операцию по увеличению груди и бразильскую подтяжку ягодиц. Кроме того, она скорректировала внешность посредством инъекций филлеров и ботокса в области лба, губ и щек. Так, на размещенных кадрах британка продемонстрировала, как подносит шприц к лицу.