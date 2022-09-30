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1 час назад

Увеличенные губы блогерши сравнили с вантузом в сети

Lenta.ru

Блогерша София Липс из Великобритании показала увеличенные губы, и пользователи сети сравнили их с вантузом. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте.

Увеличенные губы блогерши сравнили с вантузом в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что женщина перенесла операцию по увеличению груди и бразильскую подтяжку ягодиц. Кроме того, она скорректировала внешность посредством инъекций филлеров и ботокса в области лба, губ и щек. Так, на размещенных кадрах британка продемонстрировала, как подносит шприц к лицу.

«Мне нравится "растягивать" мои огромные губы», — заявила она.

В свою очередь зрители раскритиковали внешность автора видео. «Выглядит болезненно», «Лучше раствори филлеры», «Губы похожи на вантуз. Просто ужасно, извини», — прокомментировали они.

Красота,
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