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2 часа назад

Мать разрешила пятилетней дочери осветлить волосы и была обругана в сети

Lenta.ru

Деми Люси Мэй Энгеманн из Юты, США, разрешила пятилетней дочери осветлить волосы и была обругана в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Мать разрешила пятилетней дочери осветлить волосы и была обругана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На видео пользовательница сети с никнеймом demilucymay_, чей блог насчитывает 172 тысячи подписчиков, рассказала, что отпросила свою дочь Мод с уроков, чтобы провести день в парикмахерской. «Моя дочь спросила, можно ли ей обесцветить волосы, чтобы придать им розовый цвет», — поделилась блогерша своими размышлениями с подписчиками.

На следующих кадрах американка запечатлела дочь сидящей в парикмахерском кресле с фольгой на голове. «Боже мой!» — заявляет ребенок, увидев полученный результат в зеркале.

Видеоролик набрал более 1 миллиона просмотров. В комментариях некоторые пользователи сети раскритиковали женщину и обвинили ее в том, что она испортила дочери волосы. «Моя мама также разрешила мне покраситься, но она не знала, что это испортит мои волосы», «Это неправильно! Есть безопасные красители, чтобы сделать волосы розовыми. Но если обесцвечивать, то подобные краски портят и разрушают пряди», — высказывались они.

В то же время были и те зрители, которые поддержали Энгеманн. «Это была моя детская мечта», «Она была так полна радости, и это драгоценное воспоминание, которое останется у вас обеих. Абсолютно красиво», — писали они.

Красота,
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