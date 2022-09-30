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2 часа назад

Модель раскрыла секрет красоты 68-летней Кристи Бринкли

Lenta.ru

Модель Мишель Сильва раскрыла секрет красоты американской актрисы Кристи Бринкли. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Модель раскрыла секрет красоты 68-летней Кристи Бринкли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом therealmichellesilva, чей блог насчитывает более 47 тысяч подписчиков, рассказала, что 68-летняя знаменитость каждый день прибегает к пилингу лица — процессу удаления омертвевших клеток с кожного покрова. Данную процедуру можно выполнять с помощью скрабов или средств, которые содержат в составе кислоты. «Отшелушивание является обязательным элементом любого антивозрастного ухода за кожей», — заявила блогерша и отметила, что упомянутая манипуляция ускоряет обновление клеток кожи и предотвращает появление новых морщин.

Вдобавок автор видео посоветовала делать пилинг в утреннее время. «Обязательно делайте пилинг утром. Так, ваши сыворотки будут лучше проникать в кожу, и ваш макияж будет стойким», — пояснила Сильва.

В конце ролика для сохранения молодости и красоты кожи юзерша порекомендовала зрителям пить много воды, больше спать и на ежедневной основе использовать кремы с SPF-защитой.

Красота,
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