Студентка сделала подтяжку век и рассказала о последствиях

Студентка Ханна Эдвардс из Сиднея, Австралия, сделала подтяжку век и рассказала о страшных последствиях, которые остались у нее после операции. Соответствующий материал появился на сайте издания Needtoknow.online.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

25-летняя студентка рассказала журналистам портала, что в начале январе она записалась в клинику на консультацию по подтяжке век. Отмечается, что данная манипуляция направлена на устранение возрастных изменений лица.

Во время процедуры используются биоразлагаемые нити, которые способны оттянуть кожу у внешнего угла глаза назад к виску. В США стоимость подобной операции составляет 2,5 тысяч долларов (около 117 тысяч рублей). Согласно материалу, многие пациенты прибегают к процедуре ради того, чтобы быть похожими на модель Беллу Хадид или поп-певицу Ариану Гранде.

В феврале Эдвардс сделала упомянутую операцию, которая длилась 30 минут. Однако через некоторое время она почувствовала некоторые изменения на своем лице.

«Как только я ушла из клиники, у меня пошла кровь из мест введения нитей, а в уголках бровей появились сильные отеки», — вспоминает она и отмечает, что после действия анестетиков, которые ей ввели врачи на время операции, она почувствовала невыносимую боль.

По словам австралийки, через неделю ей стало легче, но она не могла управлять мышцами лица.

«Всякий раз, когда я двигала бровями, у меня возникало странное ощущение в коже головы», — сказала Эдвардс и добавила, что места введения нитей были очень чувствительными.

В заключение героиня материала объяснила, что она до сих пор восстанавливается после перенесенной операции.