Хирург рассказал о наиболее опасных пластических операциях

«Жировые клетки нужно пересаживать в подкожное пространство так, чтобы они не попали в ягодичную мышцу. Дело в том, что если жировые клетки там окажутся, то могут вызвать закупорку сосудов и, как следствие, нарушение кровотока», — объяснил медик в беседе с mk.ru.