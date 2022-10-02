Хирург рассказал о наиболее опасных пластических операциях

Пластические операции сейчас доступны практически каждому. Хирург Павел Голованев рассказал о наиболее опасных из них.
В первую очередь специалист выделил липофилинг ягодиц. Операция пользуется большим спросом, но на самом деле при ее проведении требуется ювелирная работа.
«Жировые клетки нужно пересаживать в подкожное пространство так, чтобы они не попали в ягодичную мышцу. Дело в том, что если жировые клетки там окажутся, то могут вызвать закупорку сосудов и, как следствие, нарушение кровотока», — объяснил медик в беседе с mk.ru.
Еще одной опасной операцией Голованев назвал удаление комков Биша. Худощавым девушкам такое хирургическое вмешательство противопоказано, поскольку кожа просто обтянет скулы, а лицо станет похоже на сухофрукт, резюмировал врач.