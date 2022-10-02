Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Хирург Павел Голованев рассказал о наиболее опасных пластических операциях

Слово и Дело

Пластические операции сейчас доступны практически каждому. Хирург Павел Голованев рассказал о наиболее опасных из них.

Хирург рассказал о наиболее опасных пластических операциях
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь специалист выделил липофилинг ягодиц. Операция пользуется большим спросом, но на самом деле при ее проведении требуется ювелирная работа.

«Жировые клетки нужно пересаживать в подкожное пространство так, чтобы они не попали в ягодичную мышцу. Дело в том, что если жировые клетки там окажутся, то могут вызвать закупорку сосудов и, как следствие, нарушение кровотока», — объяснил медик в беседе с mk.ru.

Еще одной опасной операцией Голованев назвал удаление комков Биша. Худощавым девушкам такое хирургическое вмешательство противопоказано, поскольку кожа просто обтянет скулы, а лицо станет похоже на сухофрукт, резюмировал врач.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители