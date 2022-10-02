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2 часа назад

Как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире

Super.ru

Когда француженке Тилан Блондо было всего 6 лет, пресса окрестила ее «самой красивой девочкой в мире». Когда ей было 10, ее фотографии в парижском издании Vogue вызвали настоящий скандал: критики посчитали, что снимки юной модели во «взрослой» одежде и с вечерним макияжем — настоящий подарок педофилам.

Как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире
Фото: Super.ruSuper.ru

С тех пор девушка выросла, заключила несколько крупных модельных контрактов, начала сниматься в кино и основала собственный бренд одежды. А вчера 21-летняя звезда посетила ужин Forbes Trophy в парижском отеле Four Seasons и выглядела просто сенсационно. Полупрозрачное платье-кольчуга в пол, эффектные зеленые тени — трудно поверить, что недавно Тилан перенесла несколько тяжелых операций после того, как у нее случился разрыв кисты яичника. Впрочем, даже в больничной палате она не унывала и устроила фотосессию. Желаем девушке здоровья и с удовольствием рассматриваем новые фотографии!

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