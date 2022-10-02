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1 час назад

Кайли Дженнер кардинально сменила образ

Super.ru

Эпидемия, которая вовсю бушует на Неделях моды, добралась и до главного бьюти-трендсеттера. Но Кайли не была бы собой, если бы не делала все по-своему. Пока остальные звезды осветляют брови, чтобы (логично!) так и ходить, младшая Дженнер осветляет брови и… закрашивает в свой натуральный темный оттенок. Впрочем, селфмейд миллиардер от фанатов ничего не скрывает и показывает всю правду в сторис: снимает макияж, под которым обнаруживаются белые брови. Позже звезда выложила серию фотографий, где уже можно повнимательнее рассмотреть ее новый образ — и лишний раз убедиться в том, что этот тренд делает сказочной любую внешность. Даже такую жгучую, как у Кайли.

Кайли Дженнер кардинально сменила образ
Фото: Super.ruSuper.ru
Красота,
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