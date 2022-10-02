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1 час назад

Топ-6 женских ароматов, которые не нравятся мужчинам

Inc-News

Топ-6 женских ароматов, которые не нравятся мужчинам. Данный материал дает понятие, какие запахи вряд ли смогут вскружить мужчине голову или усилить желание. Духи придают каждой женщине определенный шарм, но в то же время запах может вызывать у некоторых представителей сильного пола вовсе не приятные эмоции, а тошноту и отторжение. Давайте узнаем, какие 6 женских ароматов не нравятся современным мужчинам.

Топ-6 женских ароматов, которые не нравятся мужчинам
Фото: Inc-NewsInc-News

1. Парфюмерная ностальгия или вечная классика

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Здесь имеются в виду старые культовые духи, например, Chanel №5 или «Красная Москва». Было время, когда многие женщины покупали эти духи, и они действительно нравились мужчинам. Но времена изменились! Старая добрая классика больше не привлекает сильный пол, а, как правило, раздражает чувствительные обонятельные рецепторы.

2. Ваниль

На самом деле мужчины любят ваниль, но только если запах исходит от торта, а не женского тела! Большинству мужчин не нравится, когда их партнерша выходит из душа, окутанная флером ванильного геля для душа или молочка для тела. Почему? Аромат ванили сладкий, мягкий и довольно навязчивый.

3. Запах старости

У мужчин сильно развит репродуктивный инстинкт, побуждающий их выбирать женщин, способных рожать детей. К сожалению, обмен веществ у женщин с годами замедляется, что приводит к изменению запаха тела. Вот почему некоторым мужчинам не нравится запахи, которые вызывают ассоциации со старостью, такие как сирень, лаванда или роза.

4. Очень сладкие ароматы

Многие женщины любят сладкие ароматы, а вот мужчины напротив больше склонны избегать их. Так что не переусердствуйте!

5. Запах алкоголя

Ни одному мужчине не понравится запах перегара, который исходит от его любимой женщины на следующее утро после вечеринки. Так что если вас пригласили в гости, не забудьте вечером почистить зубы и язык, а утром перед первым поцелуем прополощите рот!

6. Ароматы унисекс

В последнее время женщин привлекают одежда и парфюмерия унисекс. Но мужчинам такие вещи не нравятся. Многие хотят, чтобы рядом была настоящая леди, а не свой парень.При этом есть неповторимый запах, который, несомненно, нравится всем мужчинам: запах чистоты и свежести. Так что следуйте заветам наших более мудрых предков и всем модным ароматам предпочитайте обычное мыло и воду!

Красота,Chanel,
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