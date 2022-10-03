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1 час назад

Раскрыты способы избавиться от секущихся концов волос

Lenta.ru

Редакторы модного журнала Glamour совместно с арт-директором парикмахерской Electric Hair Group Стивом Робинсом раскрыли способы, которые помогут предотвратить сечение концов волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Раскрыты способы избавиться от секущихся концов волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, рассказал эксперт, не стоит сразу после мытья головы сушить волосы феном. По его словам, необходимо дождаться, когда пряди высохнут на 50-80 процентов, а затем с помощью названного инструмента придать им форму. «Кроме того, очень важно понимать, как правильно сушить феном. Никогда не прикасайтесь насадкой непосредственно к волосам», — предупредил Робинсон, отметив, что перед этим необходимо нанести на влажные пряди увлажняющий крем, чтобы уменьшить их пушистость.

Для предотвращения появлениях секущихся концов специалист также посоветовал использовать расчески с широкими зубьями и снижать температуру у инструментов для укладки. «Здоровые волосы содержат кератин, который рассеивается при нагревании выше 200 градусов», — пояснил Робинсон и призвал читательниц не отламывать секущиеся концы от волос.

В заключение собеседник издания порекомендовал регулярно посещать парикмахера для обновления стрижки и промакивать после мытья головы влажные волосы полотенцем из микрофибры. «Этот материал не только быстро впитывает влагу, но и является более мягким, чем стандартное махровое полотенце», — заключил Робинсон.

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