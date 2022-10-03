3 неожиданных способа применения консилера

Мы привыкли, что каждое наше бьюти-средство выполняет свою функцию, и это здорово. Однако визажисты советуют иногда отходить от правил, чтобы создать такой макияж, который бы вызывал восхищение, но при этом люди не могли догадаться, что именно делает ваш макияж таким особенным. Сегодня мы поговорим о небанальном использовании самого простого консилера, который есть в вашей косметичке.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

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Вы наверняка задумывались о приобретении палетки-скульптора на лето. Но подобрать свой оттенок бывает не так-то просто, да и пользоваться профессиональным средством, чтобы добиться максимального эффекта, довольно непросто. Стоит ли напоминать, сколько стоит хороший скульптор? Визажисты рекомендуют воспользоваться следующим лайфхаком — просто приобретаем два консилера того бренда, которым вы обычно пользуетесь. Один консилер на тон светлее, а другой — темнее вашего натурального оттенка кожи. С помощью нехитрых манипуляций вы легко распределите свет и тень на лице. Кстати, в некоторых случаях светлый консилер можно использовать как хайлайтер из-за содержания в нем светоотражающих частиц.

Идеальные стрелки

Еще один секретный лайфхак от представителей бьюти-индустрии. Всем женщинам знакомы муки создания ровной стрелки на веке. Наверное, каждая мучилась хотя бы несколько раз в жизни, когда стрелка не хотела быть идеальной и в итоге оба глаза получались разной формы или же просто карандаш для глаз оказывался слишком толстым, чтобы провести красивую лниию. Косилер способен решить некоторые из этих проблем. Вам понадобится тонкая скошенная кисть, на нее наносим немного консилера и проводим тонкую линию вдоль готовой стрелки. Так вы скроете все недочеты и сделаете стрелку максимально графичной.

Основа для макияжа век